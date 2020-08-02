'IŞİD kasabı', Afganistan'da düzenlenen operasyonla öldürüldü

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:37

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre IŞİD'in sözde Horasan istihbarat şefi, 'IŞİD kasabı' lakaplı Esadullah Orakzai, Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Orakzai'nin Afganistan'daki sivillere yönelik kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu ve IŞİD yapılanması içindeki rakiplerini infaz ettiği vurgulanan açıklamada, bundan dolayı Orakzai'nin 'IŞİD kasabı' lakabını aldığı kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği de belirtildi.











