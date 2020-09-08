IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu' paçacıda yakalandı

08 Eylül 2020 Salı, 10:37

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.