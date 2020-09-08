IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu' paçacıda yakalandı

IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu' Nihat Turan'ın, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 10:37
IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu' paçacıda yakalandı
Abone Ol google-news

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı. 

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler