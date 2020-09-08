IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu' paçacıda yakalandı
IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu' Nihat Turan'ın, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandığı açıklandı.
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.
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