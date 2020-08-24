IŞİD'in militan devşirdiği kanala operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tataristan, Dağıstan ve Tümen bölgesindeki operasyonuyla IŞİD’e militan alım kanalını ortadan kaldırdı.
FSB, Tataristan, Dağıstan ve Tümen bölgesinde özel bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde Suriye’ye gönderilmek üzere IŞİD’e militanların alınması için kullanılan bir kanalı açığa çıkardı. Operasyonda örgüte militan alım sürecini organize eden bir kişi yakalandı.
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