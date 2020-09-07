IŞİD'ten Türkmen bölgesine havanlı saldırı
Terör örgütü IŞİD, akşam saatlerinde Irak'ın Kerkük kentine bağlı Türkmen Beşir beldesine havan saldırısı düzenledi. Saldırıda, Mustafa Musevi adında bir Türkmen genci yaşamını yitirdi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından saldırıya ilişkin yayınlanan bildiride, IŞİD'in, Türkmen Beşir beldesine yönelik gerçekleştirdiği ve bir Türkmen gencinin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı kınandı. ITC, Irak merkezi hükümetinden, Kerkük'teki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmesini istedi.
ITC'den ulaştığımız kaynaklar, saldırının panik ve istikrarsızlık yaratmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Saldırıda yaşamını yitiren Mustafa Musevi'nin, Iraklı Şii lider Ali Sistani’nin Kerkük’teki temsilcisi Kanber Musevi'nin oğlu olduğu belirtildi.
IŞİD saldırısında yaşamını yitiren Mustafa Musevi
SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI
1 Eylül'de, Kerkük’ün güneyindeki bir polis kontrol noktasına yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.
24 Ağustos'ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir başka saldırıda da Irak ordusuna mensup 4 asker yaşamı yitirdi, 4 asker de yaralandı.
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