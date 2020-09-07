IŞİD'ten Türkmen bölgesine havanlı saldırı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 00:28

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından saldırıya ilişkin yayınlanan bildiride, IŞİD'in, Türkmen Beşir beldesine yönelik gerçekleştirdiği ve bir Türkmen gencinin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı kınandı. ITC, Irak merkezi hükümetinden, Kerkük'teki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmesini istedi.

ITC'den ulaştığımız kaynaklar, saldırının panik ve istikrarsızlık yaratmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Saldırıda yaşamını yitiren Mustafa Musevi'nin, Iraklı Şii lider Ali Sistani’nin Kerkük’teki temsilcisi Kanber Musevi'nin oğlu olduğu belirtildi.



IŞİD saldırısında yaşamını yitiren Mustafa Musevi

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

1 Eylül'de, Kerkük’ün güneyindeki bir polis kontrol noktasına yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.

24 Ağustos'ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir başka saldırıda da Irak ordusuna mensup 4 asker yaşamı yitirdi, 4 asker de yaralandı.