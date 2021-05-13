İSİG'in iş cinayetleri raporu açıklandı: Bir ayda en az 249 işçi....

13 Mayıs 2021 Perşembe, 13:30

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre nisan ayında en az 249, yılın ilk dört ayında en az 735 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Raporda iş cinayetleri ile ilgili ortaya konan veriler şöyle: