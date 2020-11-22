Işık Güner'den kişisel sergi: 'Doğanın Detaylarını Görmek'

22 Kasım 2020 Pazar, 09:15

Bitki ressamı Işık Güner, ilk baskısı 2017 yılında İspanya’da yapılan "Dibujo De Botánica" (Botanical Illustration From Life) isimli kitabının, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca çevirilerinin ardından Türkçe versiyonuyla paralel hazırlanan "Doğanın Detaylarını Görmek" isimli kişisel sergisi ile Evin Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

Işık Güner’in Dibujo De Botánica (Botanical Illustration From Life) kitabında yer alan çalışmalarının ve elliyi aşkın yapıtının izleyicilerle buluşacağı “Doğanın Detaylarını Görmek” isimli sergide, sanatçının bir resmin sadece son hâlini değil, çizim denemeleriyle, eskizleriyle, renk denemeleriyle bir resmi tamamlamak için izlediği yolu seyirciyle buluşacak.

Çevre Mühendisliği eğitiminin ardından on yılı aşkın süredir bitki ressamlığı yapan Işık Güner, dünyanın birçok noktasında yabani bitkileri resmetmiş ve bitki koruma projelerinde yer aldı.

Son üç yıldır üzerinde çalıştığı ve “Doğanın Detaylarını Görmek” ismi ile Türkçe’ye çevirdiği kitabı, Türkiye'de bilimsel bitki resmini teknikleri ile anlatan ilk kitap olma özelliğini taşıyor.

Bir bitkiyi resmederken uyguladığı yöntemleri detaylarıyla anlattığı kitabında Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında yetişen doğal bitkileri tanıtıyor.