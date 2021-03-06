İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi
İstanbul'da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Salı gününden itibaren 17 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde Salı gününden itibaren 17 saatlik bir su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir." denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:
"Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.
Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."
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