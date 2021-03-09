İSKİ: İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 60'ı geçti
Bugün itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 60,37'ye ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, 9 Mart 2021 itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 60,37'ye ulaştı.
8 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a 2 milyon 795 bin metreküp su verildi.
Barajlardaki su seviyesi Ocak ayı başlarında yüzde 19'a kadar gerilemişti.
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