İskilip’te CHP binasına boyalı saldırı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:12

CHP İlçe Başkanı Yusuf Var, son günlerde Türkiye’de oynanan oyunların bir örneğini İskilip’te yaşadıklarını ifade etti.

Bugün sabah saat 08.00 sıralarında CHP İlçe binasına gelen kamera kayıt görüntülerinde ismi M.Ö olduğu tespit edilen şahıs kapıyı, sayaçları ve CHP tabelasını boyayıp kaçtı.



CHP İskilip İlçe başkanı Yusuf Var, ilçe binasının kırmızıya boyanmasını sabah saatlerinde parti binasındaki komşulardan öğrendiklerini belirterek, bunun son günlerde Türkiye’de oynanan bir oyunun bir parçası olduğunu bu oyunun küçük bir örneğininde İskilip’te yaşandığını söyledi.

Yusuf Var, olay yerine gelen emniyet mensuplarının kamera kayıtlarından faili tespit ettiklerini, M.Ö ismindeki bu şahsın yakalanmasını için çalışmaların başlandığını ifade etti. Var, partileri üzerinden oynanmaya çalışılan oyuna asla gelmeyeceklerini kaydetti.

Saldırının CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile Kuvayi Milliye’ye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf Hocanın devlet protokolü tarafından anılmasına gösterdiği tepkinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

CHP’li Köse, önceki gün yaptığı açıklamada İskilipli Atıf hakkındaki mahkeme kararının ancak “iadeyi muhakeme” yolu ya da TBMM’nin alacağı “af kararı” ile kaldırılabileceğine dikkat çekerek anmaya katılan yetkillerin suç işlediğine dikkat çekti.

Köse, “Milli mücadele düşmanı İskilipli Atıf Hoca için iki hususta da alınmış bir karar yoktur. Hal böyle iken Çorum Valisi ve devlet erkanının katılımı ile mezarı başında anılması suçu ve suçluyu övmektir ve suçtur. Bağımsız Türk yargısının önünde hesap vereceğiniz günler çok yakındır” dedi.