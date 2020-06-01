İŞKUR ile işe yerleşenler bir yılda yüzde 89 azaldı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 12:29

Nisan ayında, İŞKUR’la işe yerleşenlerin sayısındaki yıllık azalış, İstanbul’da yüzde 89, Türkiye’de yüzde 76 oldu. İstanbul’da işe yerleşenlerin yüzde 28.5’ini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Ancak yükseköğretim mezunlarından İŞKUR aracılığı ile kamuda işe yerleşen olmadı. Mart ayında, işsizlik ödeneği başvurularının yüzde 27’si İstanbul’dan yapıldı. Bir yılda, başvurular yüzde 40 artarken, işsizlik ödeneğini hak edenlerin sayısı ise yüzde 4.6 azalış kaydetti. Mart ayı verilerine göre, İstanbul’daki iş yerlerinin yüzde 64’ü, üç ve daha az kişi istihdam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin işgücü piyasasının değerlendirildiği Haziran 2020 İşgücü Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Bülten’de şu bilgiler yer aldı:

2020 yılı Nisan ayında, İstanbul’da İŞKUR aracılığı ile işe yerleşenlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89, bir önceki aya göre ise yüzde 70,7 azalarak 4 bin 51 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Nisan ayında işe yerleşenlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76, bir önceki aya göre yüzde 59 azalarak 30 bin 286 oldu. İşe yerleşenlerin, İstanbul’da yüzde 32’sini, Türkiye’de yüzde 35’ini kadınlar oluşturdu

Nisan ayında İstanbul’da işe yerleşenlerin yüzde 28,5’ini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yükseköğretim mezunu hiç kimse, İŞKUR aracılığı ile kamuda işe yerleşmedi. Özel sektörde çalışmaya başlayan yükseköğretim mezunları ise Mart ayında bin 153 kişi oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURANLARIN SAYISI YÜZDE 48 YÜKSELDİ

Türkiye’deki işsizlik ödeneği başvurularının yüzde 27’sinin gerçekleştiği İstanbul’da, mart ayında başvuranların sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40; bir önceki aya göre ise yüzde 48 artarak 58 bin 672 olarak gerçekleşti. İşsizlik ödeneğini hak edenlerin sayısı ise Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,6, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı.

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

2020 Mart ayında, İstanbul’da toplam aktif sigortalı sayısı bir önceki aya göre 17 bin 197 kişi artarak 5milyon 376bin 674; Türkiye’de ise 125 bin 442 kişi artarak 22 milyon 21 bin 671 oldu. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de bir önceki aya göre 4A ve 4B kapsamında sigortalı sayısı arttı. Türkiye genelinde 4C kapsamında sigortalı sayısı azaldı. Bir önceki yılın Mart ayına göre bakıldığında ise hem İstanbul’da hem de Türkiye’de 4A ve 4C kapsamındaki sigortalı sayısı artarken, Türkiye genelinde 4B kapsamında sigortalı sayısı azaldı.

2020 Mart ayında, hem İstanbul’da hem de Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama günlük kazançta yüzde 17 artış gerçekleşerek 171 TL oldu. İstanbul’da en yüksek artış yüzde 17,5 ile özel sektör çalışanlarında gerçekleşirken, en düşük artış yüzde 12,8 ile kamu çalışanlarında kaydedildi.

GÜNLÜK KAZANÇ, KADINLARDA 166 TL OLDU

Mart 2020 verilerine göre, İstanbul’da ortalama günlük kazanç, bir önceki yılın aynı ayına göre, kadınlarda yüzde 17,4 artarak 166 TL, erkeklerde ise yüzde 16,9 artarak 173 TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Mart ayında kadınların ortalama günlük kazancı 141 TL, erkeklerin ise 155 TL olarak belirlendi.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 64’Ü ÜÇ VE DAHA AZ KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

İstanbul’da, Mart ayında, toplam iş yeri sayısı 538 bin 956’ya ulaştı. En fazla 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinin toplam iş yeri içindeki payı yüzde 64 oldu. Sigortalıların yüzde 50’sinin istihdam edildiği 30 ve daha az kişi çalışan işyerlerinin payı ise yüzde 96 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde, yüzde 31’i İstanbul’da faaliyet gösteren bin ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı, geçen yılın Mart ayına göre 35 adet artarak 485’e ulaştı.







