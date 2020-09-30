'İŞKUR’daki kura çekimi AKP'nin istediği isimler çıkmayınca iptal edildi'

30 Eylül 2020 Çarşamba, 09:43

CHP Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Dinar ve Bolvadin ilçelerinde yapılan İŞKUR kura çekimlerinin AKP ilçe başkanlığının istediği isimlerin çıkmaması üzerine iptal edilip ikinci kez kura çekildiğini öne sürdü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, iki ilçedeki İŞKUR’da kura çekimlerine hile karıştırıldı. CHP'li Burcu Köksal, Dinar ve Bolvadin ilçelerinde yapılan İŞKUR kura çekimlerinin iptal edildiğini ve aynı gün, ikinci kez kura çekilişi yapıldığını açıkladı. Köksal, ilk kura çekimlerinde AKP ilçe başkanlığının istediği isimlerin çıkmaması üzerine ikinci kura çekilişi yapıldığını savundu ve konuyu Meclis gündemine taşıdı.

'450 KİŞİ BAŞVURDU AMA 240 KİŞİLİK LİSTE KURAYA SOKULDU'

Toplum Yararına Program (TYP) kuralarında usulsüzlük yapıldığını iddia eden Köksal, şöyle konuştu:

“23 Eylül’de Dinar’da Milli Eğitim bünyesinde çalıştırılmak üzere TYP işçi alımı kurası noter huzurunda çekildi. Aynı gün İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün talebiyle 2. kez kura çekildi ve ilk kurada çıkan isimler haklarını kaybetti. Aynı gün Bolvadin’de kura çekildi. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün kuraya soktuğu liste eksik çıktı. 450 kişi başvurduğu halde 240 kişilik liste kuraya sokuldu.”