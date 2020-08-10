"İslam'da haramdır diyerek ağaçları söktükleri" iddia edildi

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:31

Başbakan İmran Han, kısa bir süre önce 9 Ağustos'u, Pakistan tarihindeki en büyük ağaçlandırma faaliyetinin başlangıcı ilan etti.

Pazar günü İslamabad'da düzenlenen bir törene katılan Han, insanları ülke çapında ağaç dikme kampanyasına katılmaya çağırdı ve Pakistan'ın dünya çapında iklim değişikliğinden en çok etkilenen altıncı ülke olduğunu söyledi. Han, “Ülkeyi ağaçlandırmak, gelecek nesillerimiz için en büyük sorumluluktur” dedi.

İddialara göre, başbakanın kararından hoşnut olmayan (yine bir başka iddiaya göre ise ağaç dikilen alanın kişisel mülkleri olduğunu savunan) bir grup eylemcinin, "İslam'a göre ağaç dikmek haramdır" diyerek, vatandaşlar tarafından dikilen fidanları söktüğü öne sürüldü.

İşte o görüntüler...