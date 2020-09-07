İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:51

Medyaradarın haberine göre, Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesiyle anlaştı.

Saymaz, Sözcü gazetesinde muhabirlik yapmasının yanında Sözcü TV’de de yorumculuk yapacak.

İsmail Saymaz kimdir?

Birçok televizyon programına konuk olan ve açıklamalarıyla gündem yaratan gazeteciler arasında yer alan İsmail Saymaz Aslen Pazaryolu, Erzurum kökenli bir ailenin çocuğu olsa da Rize'de doğmuştur. 11 Temmuz 1980 doğumlu olan Saymaz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.



Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize’de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde çalışan Saymaz 17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet’teki işinden ayrıldığını duyurdu. Mayıs 2020’de Halk TV’ye transfer oldu ve Neyse O adlı programda yer aldı.





