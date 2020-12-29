İSO Başkanı Erdal Bahçıvan bahardan sonra rahatlama bekliyor

29 Aralık 2020 Salı, 06:00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 2021’de pandeminin bir süre daha etkisini koruyacağını belirterek “Aşılarla pandeminin hayatımızdan adım adım çıkmasıyla beraber 2021’in ilk dönemleri olmasa dahi bahar sonrasındaki dönemlerinde ben tekrar umut ışığının yanabileceği düşüncesindeyim” dedi.

“Ama ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor. Gerçeklerin farkında olacağız, iyimserliğin ölçüsünü de kaçırmayacağız” diyen Bahçıvan’ın 2021 için değerlendirmeleri şöyle:

- 2021’in en önemli sorusu pandeminin süreci. Yani şimdi bizi umutlandıran bir aşı gelişmesi var. Kuvvetle muhtemel, 2021 aşıyla tanışacağımız bir yıl olacak. Ama tabii kabul etmek lazım ki bu aşıların dağıtımı yine bir zaman alacak.

- Dünyadaki gelişmeler de aynı paralelde geçecek. Avrupa bir kapanıp bir açılırken, ABD de tekrar bir kapanma dönemine girecek gibi. O yüzden de belli bir süre daha ekonomik aktiviteleri pandemiden ayırmamız çok kolay değil.

- Ükemiz için yeni bir ekonomik yönetim başladı. Merkez Bankamızın başında deneyimli bir bakanımız, eski bir bürokratımız var. Yine ekonomi konusundaki en önemli bakanlıklardan biri, Maliye Bakanlığımızda da yine birikimleri olan eski bir bakanımız geldi.

- Pandeminin hayatımızdan adım adım çıkmasıyla beraber bahar sonrasındaki dönemlerde, finansa daha rahat ulaşabileceğimiz bir döneme yılın ikinci yarısına doğru ulaşabilirsek herhalde yılın ikinci çeyreğinden sonra daha pozitif, 2020’yi tam unutturmasa bile bize moral verecek olan bir sene hayatımıza girer.

YENİ BÜYÜME MODELİ

- Ama bunun için de tekrar söylüyorum, ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor. Gerçeklerin farkında olacağız, iyimserliğin ölçüsünü de kaçırmayacağız.

Türkiye’nin yeni bir büyüme modeli konusunda, pandeminin bitimiyle beraber çok daha güçlü ve stratejik bir karar vermesi gerektiğini de ekleyen Bahçıvan, “Çünkü büyümenin oranından öteye bizim yıllardan beri söylediğimiz bir gerçek var: büyümenin kalitesi. Dar kesitli büyüme oranları üzerinden konuşmak yerine 2021 sonrasında kaynakları doğru kullanarak bir büyüme modeli üzerinde durmalıyız. Hep söylediğim bir hususu tekrarlayayım: Türkiye’nin kaynak problemi yoktur, Türkiye’nin kaynakları doğru kullanma problemi vardır” dedi.

SANAYİNİN GÜNDEMİNDE FİNANSMAN VAR

Bahçıvan 2021’de sanayinin gündemine ilişkin ise şu görüşleri sıraladı:

- EN ÖNEMLİ SORUN FİNANSMAN: Türk sanayisinin en önemli gündem konusu yine finansman olacak. Şu anda maalesef finansal istikrarın son aylarda bozulduğunu gördük. 2021’in önemli bir döneminde yüksek finansman maliyetlerinin ve daralan finans kaynaklarının, Türk sanayicisinin elindeki en önemli stres kaynaklarından birisi olacağını düşünüyorum.

- KDV REFORMU İLK İŞ OLMALI: Eğer bir reform yapacaksak KDV reformu ile başlamamız lazım. Uzun yıllardan beri hayatımızda olan ama giderek bir üretim vergisine dönüşen KDV’nin de artık mevcut bu olumsuzluk teşkil eden halinden dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda zaten bir rapor hazırlığı içindeyiz.

- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE GEÇECEK: Pandemi dönemi sürdürülebilirlik konusunu daha da güçlendirecek ve hareketlendirecek. Finans kaynakları da başta olmak üzere birçok yeni modellemenin, birçok yeni projelendirmenin sürdürülebilirlik esaslı bir yapıyla değerlendirileceğini tahmin ediyorum.