İspanya Dışişleri Bakanı'ndan AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye değerlendirmesi
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olması gerektiğini bildirdi.
İspanya Dışişleri Bakanı, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere değerlendirmede bulundu. Laya, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birkaç ay süren muazzam çalkantılı bir dönemden sonra, belki de Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı" dedi.
AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmak için "bu toplantıya umutlu geldiklerini" dile getiren Laya, "Ancak Türkiye'den kararlı ve net bir destek görmemiz gerektiğinin de tam bilincindeyiz" ifadesini kullandı.
AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 25-26 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesinde bugün toplanarak Türkiye ve Rusya ile ilişkiler, Myanmar ve Batı Balkanlar gibi birçok konuyu görüşecek.
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