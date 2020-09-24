İspanya'da günlük vaka sayısı 10 bini geçti

İspanya’da son 24 saatte 10 bin 653 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 704 bin 209’a ulaştı.

(DHA)
24 Eylül 2020 Perşembe, 20:19
İspanya'da günlük vaka sayısı 10 bini geçti
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İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 653 kişide daha virüs tespit edildiği, 84 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 704 bin 209’a, toplam can kaybı ise 31 bin 118’e ulaştı.


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