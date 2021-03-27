İspanya'da Neandertal çocuğun 100 bin yıllık ayak izleri bulundu
İspanya’da yer alan Huelva Üniversitesi’nden paleontologlar, 100 bin yıllık bir ayak izleri buldu. Yapılan incelemeler sonucunda ayak izinin Neandertal bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı.
Paleontologlar, 100 bin yıllık bir ayak izleri keşfetti. İspanya'nın güneyinde yer alan Matalascanas sahilindeki arkeoloji sit alanı, Huelva ile Cadiz eyaletleri arasında yer alıyor. Bilim insanları, bu bölgenin Neandertallerin su içtiği, avlandığı ve çocuklarının hayvanların yanında suda oynadığı yer olduğunu açıkladı.
Bununla birlikte araştırmacılar, sahada en az 87 ayak izi bulunduğunu ifade ederek, bu izleri Neandertal bir çocuğunun atlayarak ve hatta kumda dans ederek oluşturduğunu kanıtladı.
Çalışmanın yazarı Eduardo Mayoral, ayak izleri kumul aşınması nedeniyle yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkan bir alanda keşfedildiğini ifade ederek, "Antik hominin (insanların ilk ve ilkel ataları) gruplarının kemik kalıntısı olmadığında biyolojik bilgileri, varlıklarının belirli donmuş anlarını gösteren fosil ayak izlerinin incelenmesiyle sağlanır” dedi.
‘NEANDERTAL AYAK İZLERİ’
NTV’nin Scientific Reports dergisinden aktardığına göre, araştırmacılar ayak izlerini 3B modeller aracılığıyla inceledi, onları ve bulundukları ortamı karakterize etmek için ayrıntılı tortul analizleri yaptı. Ekip, ayak izlerinin yuvarlak bir topuğa, uzunlamasına bir kavise, nispeten kısa ayak parmaklarına ve uzun bir ayak baş parmağına sahip olduğunu keşfetti.
Fotoğraf: Nature
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