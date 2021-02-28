İspanya’da neler oluyor: Pablo Hasel protestolarının amacı ne?

28 Şubat 2021 Pazar, 17:10

İspanya son günlerde rap şarkıcısı Pablo Hasel’in tutuklanmasını ve ardından ülke genelinde başlayan protestoları konuşuyor. Katalonya'da 12'nci gününü dolduran eylemlerde, protestoların en yoğun olduğu Barcelona’da, en az 10 kişi gözaltına alındı. Şehir merkezinde yapılan yürüyüşe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Asıl adı Pablo Rivadulla Duro olan Hasel'in 2018'de hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası için 12 Şubat'ta polise teslim olması gerekiyordu. Polis, 15 Şubat'ta Hasel'in kendisini kapattığı, önünde barikat kurulan Lleida Üniversitesi rektörlük binasına baskın düzenledi. Hasel'in burada tutuklanmasıyla Barcelona ve diğer Katalan şehirlerinde protestolar başladı. Hasel "terörizm övgüsü, monarşi ve devlet kurumlarına iftira" suçlamaları sonucunda dokuz ay hapis cezası almıştı. İspanyol müzisyen tweetleri ve şarkı sözlerinde polisi eylemci ve göçmenlere işkence etmekle ve onları öldürmekle suçluyordu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen yapılan gösterilerin özellikle en yoğun olduğu Barselona'da, Katalonya'daki Halk Birliği Adaylığı (CUP) ile sendikalar ve öğrenci derneklerinin sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı çağrıyla organize edilen eylemde, Katalonya yerel polis kaynaklarına göre, en az 10 kişi gözaltına alındı. Şehir merkezinde yapılan yürüyüşe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Polisin müdahale ettiği eylemde İspanyol basınında yer alan bilgilerde, yaralananların da olduğu bildirildi. Polis, "Polis Şiddetine Hayır" ve "Pablo Hasel'e Özgürlük" sloganları atan eylemcilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı. Ülke genelinde protestolar sürüyor.

Aralarında yönetmen Pedro Almodovar ve Holywood yıldızı Javier Bardem'in de yer aldığı 200'den fazla sanatçı Hasel'in tutuklanmaması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile 15 Şubat akşamı kendisini Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

TALEPLER NELER?

Katalonya'da 12'nci gününü dolduran eylemlerde, Hasel'in serbest bırakılmasının yanı sıra, Katalonya'da tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı siyasetçilerin serbest bırakılması, mevcut çalışma yasasının değiştirilmesi, 2015 yılında yürürlüğe giren ve protesto haklarını kısıtlayan Vatandaş Güvenliğini Koruma Yasası'nın iptali ve kira fiyatlarının düşürülmesini öngören yeni bir yasal düzenleme yapılması talep ediliyor.

PABLO HASEL KİMDİR?

Takma adını bir Arap öyküsündeki devrimci karakterden alan Hasel, 1988 yılında Katalonya Özerk Bölgesi'nin Lleida kentinde doğdu. Babası UE Lleida Futbol Kulübü'nün başkanlığını yaptı. 2011'de yasa dışı Marksist Leninist sol örgütleri övdüğü için tutuklandı. 2014 yılında Bask Bölgesi'nde terör eylemleri gerçekleştiren sol görüşlü terör örgütü ETA'yı övdüğü için 2 yıl hapis cezası aldı. Yine 2014'te milliyetçi kimliğiyle öne çıkan Katalonya Platformu'na bağlı gruplara saldırdığı için tutuklandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkûm edildiğini hatırlattı. Son olarak 2021 yılında Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile 15 Şubat akşamı kendisini Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı. Özel birliklerle rektörlük binasına gelen Katalonya yerel polisi, barikatlar kuran, insan zinciri oluşturan ve yangın söndürme tüpüyle köpük saçarak tutuklamayı engellemeye çalışan bir grup öğrencinin eylemiyle karşılaşmıştı. Yaklaşık iki saat süren arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida cezaevine götürülmüştü.

Gerçek adı Pablo Rivadulla Duro olan Hasel, Katalonya'nın bağımsızlığını destekliyor.