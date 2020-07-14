İspanya'da sağlık çalışanları süresiz grev yolunda

14 Temmuz 2020 Salı, 16:32

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Halk Sağlığı Departmanı önünde toplanan binlerce sağlık çalışanı maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için protesto düzenledi.

İHA'nın aktardığı habere göre sağlıkçı çalışanları, hükümetten toplu sözleşme talep etti. Sağlık çalışanları, yetkililerin kendilerine teklif sunmadığını ve müzakereye yanaşmadıklarını belirtti.

Bu durumun devam etmesi halinde süresiz grev kararı alacaklarını duyuran sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanması için hükümete son uyarıyı 20 Temmuz günü saat 10.00'da yapılacak yürüyüşle vereceklerini ifade etti.

"SERT KARARLAR ALMA AŞAMASINDAYIZ"

Madrid Doktorlar ve Tıp Mezunları Derneği’nin Genç Doktorlar Birim Başkanı Sheila Justo yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'tan bu yana anlaşma konusunda bir yanıt almaya çalıştıklarını söyledi. Yetkili makamlardan yanıt gelmemesi halinde süresiz grev gibi daha sert kararlar alma aşamasında olduklarını Justo, “Halkımız tarafından alkışlarla takdir ediliyoruz. Ancak, halk bizi alkışlarken, idareciler de bizi biraz görmeli. Halkın bu minnettarlığının karşısında taleplerimiz hiç de kabul edilemez değil. Birçok arkadaşımız yeterli koruma önlemi alınmadığı için öldü” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, müzakerelere devam etmek için sağlık çalışanlarından grevi durdurmalarını ve makul taleplerle masaya gelmelerini istedi.