İspanyollara göre Arda Turan kararını verdi

İspanya'nın ünlü gazetelerinden AS, Galatasaray'ın Arda Turan ile anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:46
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İspanya'nın ünlü gazetelerinden AS, Galatasaray'ın Arda Turan ile anlaştığını duyurdu.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri dönüyor. AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Avro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Avro bonus ödeme alacak.

AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.


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