Isparta’da 8 çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 51 yaşındaki Ahmet Ş., 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Isparta'da 4 çocuk sahibi Ahmet Ş.’nin kayısı hasat döneminde bahçelerde olan köy halkından bazılarının çocuklarını eve götürdüğü ve onlara cinsel içerikli videolar izlettiği, ayrıca çocukların iç çamaşırlarını çıkarttırıp, vücutlarının fotoğraflarını çektiği iddia edildi.
Olay, cinsel istismarda bulunulan çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayı duyan aileler, jandarmaya giderek Ahmet Ş.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahmet Ş.’nin olay sonrası el konulan cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda cinsel içerikli video ile çocukların vücutlarının çekildiği fotoğraflar tespit edildi. Ahmet Ş. hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşları 7 ila 10 arasında 1’i erkek 7’si kız 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması 26 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Ş., jandarma ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.
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