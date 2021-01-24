İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyükelçilik açtı
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Büyükelçiliğinin, geçen yıl ABD aracılığı ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyete girdiği belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, kalıcı bir yer hazırlanana dek büyükelçiliğin geçici bir ofiste faliyet göstereceğini duyurdu. İsrail'in BAE'deki diplomatik misyonunun başına deneyimli diplomat Eitan Na'eh getirildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, büyükelçiliğin açılmasına yönelik adımın, İsrail ile BAE arasında halihazırda var olan kuvvetli bağları daha da güçlendireceğini söyledi. İki ülke arasında gerçekleşen normalleşme adımları çerçevesinde doğrudan uçuşlar başlatılmış ve çok sayıda ticaret heyeti ve binlerce İsrailli turist BAE'yi ziyaret etmişti.
DUBAİ'YE DE KONSOLOSLUK
BAE, Trump yönetiminin aracılık ettiği bir dizi anlaşma kapsamında İsrail ile ilişkilerini geliştirmek yönünde adım atan dört Arap ülkesinden ilki oldu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yakında Fas'ta dar kapsamlı bir misyon ve Dubai'de de bir konsolosluk açacağını duyurdu. Ayrıca, Bahreyn'deki büyükelçiliğin de birkaç haftadan bu yana faaliyette olduğu belirtildi.
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