İsrail güçlerinden Batı Şeria’nın Nablus kentine baskın
İsrail güçlerinin, Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenledikleri baskında Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak üzere Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı’na dün düzenledikleri baskında Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğunu belirttiği hedefleri bombaladı.
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