İsrail nüfusunun neredeyse yarısını aşıladı

18 Şubat 2021 Perşembe, 16:45

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele sürerken aşılama kampanyaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail’de yoğun bir şekilde sürdüğü İsrail’de 4 milyon kişi aşılandı. Resmi kaynaklara göre, 8 milyon 655 bin 535 nüfusu olan İsrail’de nüfusun yüzde 45’ine ilk doz aşı yapıldı. Nüfusunun yüzde 30’una ise ikinci doz yapıldı. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, 50 yaşın üzerindeki kişileri aşı olmaya çağırmış ve 50 yaş üzerindeki 570 bin kişinin henüz aşılanmadığını aktarmıştı.



YEŞİL PASAPORT PLANI

Netanyahu, halkı aşıya teşvik etmek için “Yeşil Pasaport” projesinin uygulanmasının planladığını açıkladı. Yeşil Pasaport planına göre, aşılanmış kişiler Yeşil Pasaport ile tiyatro ve sinema salonlarına girebilecek, spor etkinliklerini takip edebilecek, yurtdışına uçabilecek, restoranlara girebilecek.

İsrail’de ABD’li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile 20 Aralık 2020 tarihinde aşılama kampanyası başlatmıştı.

İsrail’de toplam korona virüs vaka sayısı 740 bin 527’ye yükselirken korona virüsten kaynaklı can kaybı 5 bin 486 olarak açıklandı.





