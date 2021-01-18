İsrail Yüksek Mahkemesi: 400 bin kişi yanlışlıkla karantinaya alındı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 17:17

İsrail Yüksek Mahkemesi, tarafından iç istihbarat servisi Şin Bet'in koronavirüs hastalarını bulmak için cep telefonlarıyla takip sistemi üzerinden yaptığı hatalı tespitler yüzünden ülkede 400 bin kişinin yanlışlıkla karantinaya alındığı sonucuna vardı.

The World News sitesinin İsrail gazetesi Haaretz'den aktardığı habere göre, takibe izin veren yasa aleyhindeki bir duruşmada, hâkim Anat Baron söz konusu yasayı "acımasız" olarak nitelendirdi. Hâkim Isaac Amit ise bu yasanın Şin Bet'e, "kişilerin yalnızca tehlike açık ve mevcut olarak tanımlandığında izlenme” hakkını verdiğini söyledi.

YÜZDE 60’INDA BAŞARILI SONUÇ

Hâkim ayrıca, Şin Bet'in takibi nedeniyle karantinaya alınmaları istenen 600 bin kişinin kararı bozmak için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu ve bu kişilerin yüzde 60'nın başarılı sonuç aldığını bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe