İsrail'de bulunan kemirgen kalıntıları Buzul Çağı’ndaki insan göçü teorisini sorgulattı
İsrail Eski Eserler İdaresi, ülkede bulunan kemirgenlere ait kemik parçalarının, Buzul Çağı iklim koşullarının insanların Afrika kıtasından ayrılmasını engellediğine dair mevcut teori ile ilgili şüphelere yol açtığını duyurdu.
İsrail Eski Eserler İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, ülkede bulunan kemirgenlere ait kemik parçalarının Buzul Çağı iklim koşullarının insanların Afrika kıtasını terk etmesini engellediğine dair mevcut teori ile ilgili şüphelere yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, “Küçük bir kemirgen insan evrimi ile ilgili görüşümüzü değiştirdi. Carmel Dağı'nda bir mağarada bulunan yaklaşık 200 bin yıllık fosiller, Buzul Çağı’nda Afrika'dan insan göçünün gerçekleştiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
'BULUŞ BUZUL ÇAĞI'NDA AFRİKA'DAN ORTADOĞU'YA GÖÇÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ ORTAYA KOYDU'
Açıklamada ayrıca ‘Buzul Çağı’nın soğuk hava ve kuruluğunun kıtalar arasında insan göçünü engellediği yönündeki popüler teoriye rağmen yeni ve şaşırtıcı bir araştırmanın, böylesine ağır iklim koşullarında dahi Afrika'dan Ortadoğu'ya göçün gerçekleştiğini ortaya koyduğu’ vurgulandı.
İsrail’deki Hayfa Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırmaya göre, bazıları günümüzde de İran’ın kuzeybatısındaki ve Kafkasya'daki dağlarda hala yaşayan birkaç kemirgen türünün kalıntıları, yaklaşık 200 bin yaşında olan bir kişiye ait çenenin bir parçası ile aynı kültürel katmanda bulundu. Bu parçanın günümüzde bilinen Afrika'nın dışındaki insana ait en eski kalıntı olduğu ifade edildi.
Kaynak: Sputnik
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