İsrail’de Pfizer aşısını olan 13 kişi yüz felci geçirdi

17 Ocak 2021 Pazar, 17:24

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının İsrail’deki uygulamalarında 13 kişi yüz felci geçirdi. İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, "Bakanlığın verilerine göre en az 13 kişi parezi semptomları geliştirdi, ancak sağlık sisteminin içindeki doktorlar bu tür vakaların sayısının uygulamada daha fazla olduğuna inanıyor” ifadesini kullanıldı.

İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre İsrail Sağlık Bakanlığı, ilk dozun uygulanmasından sonra parezi semptomları geliştirenlerin, iyileşinceye kadar ikinci aşıyı ertelemeleri gerektiğini açıkladı. Aşıyı yaptıranların arasından bir kişi, aşı uygulamasından birkaç dakika sonra çenesinde ve ağzında garip hisler oluştuğunu şu şekilde anlattı:

"En az 28 saat boyunca bu şekilde devam etti. Tamamen yok olduğunu söyleyemem, ancak bunun dışında başka herhangi bir ağrı hissetmiyorum.”

İsrail’de Kovid-19 aşılaması 20 Aralık’ta başlamış, aşının ikinci dozu 10 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı.