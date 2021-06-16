İsrail'den Gazze'deki hedeflere hava saldırısı
İsrail savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’de bulunan Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas’a ait iki noktayı hedef aldığını belirtti. Saldırılarda yaralanan veya ölen olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.
İsrail ordusu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas’a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının dün Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden devam eden tüm eylemlere ve bölgede çatışmaların yeniden başlaması da dahil olmak üzere tüm senaryolara karşı hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan Filistin’in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs’ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Dolar ateş aldı
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Mahkeme marina kararını verdi
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor
- İstismar edildiği ortaya çıktı, fail tutuklandı
- Eski eşini sakat bırakan sanık: Çıkınca rahat bıkacağım
- AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı