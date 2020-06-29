İsrail'den ikinci dalga açıklaması: Yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız
İsrail Sağlık Bakanı Edelstei, ülkesinin yeni tip koronavirüste ikinci dalgaya girdiğini açıkladı ve yeni kısıtlamalara gitmek zorunda olduklarını belirtti.
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.
Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız" dedi.
Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak" ifadesini kullandı.
Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.
Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede 24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası olarak kayda geçmişti.
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