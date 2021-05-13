İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si çocuk 83 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 83 kişi hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Gazze ve Doğu Kudüs’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 17’si çocuk, 7'si kadın toplamda 83 kişi olduğunu açıkladı. İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 487 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
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