İsrail'le ticarette tam gaz!

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:35

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, zoom üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda ekonomi basınının sorularını yanıtladı.



Basın mensuplarının ticari diplomasiye yönelik sorularını da yanıt veren Olpak, Suudi Arabistan ile gelişen yeni süreçte üyelerden aldıkları bilgiler doğrultusunda, 1 Ekim itibariyle Türk ürünlerine ambargo getirildiği yönünde söylentiler olduğu bilgisini paylaştı.

Olpak, şöyle devam etti:



"Ancak ne firmalarımızdan ne de Suudi devlet makamlarından henüz resmi ve net bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıla nazaran, Suudi Arabistan’a ihracatımızda yüzde 17 civarında bir düşüş var. Ancak son iki aydır bu ülkeye ihracatımızda ufak da bir artış söz konusu. Suudi firmalar ve DEİK üyesi şirketlerimizle, bölgeyle ticari ilişkisi bulunan iş insanlarımızla yaptığımız görüşmelerde ise Suudilerin kendi ifadeleriyle, yerli ürün kullanımına yöneldiklerini ifade ediyorlar."



EN ÇOK MÜTEAHHİTLER ETKİLENECEK

Burada Türk iş dünyası ve özel sektör için en önemli alanın yurt dışı müteahhitlik ve projeler olduğunu vurgulayan Olpak, Türkiye’nin bu ana sektörlerden pay alma oranına bakıldığında, ürün ihracatından ziyade en çok etkilenecek alanın müteahhitlik olduğunu söyledi.



Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aynı potada değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Olpak, "Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracatta yaşadığımız dönemsel düşüş yüzde 30 civarında. Bir miktar pandemi sebebiyle ancak Türkiye’nin genel ihracat ortalamasının üzerinde bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla, bu iki ülke ile gelişen son gelişmeler ışığında Türkiye’nin burada özellikle müteahhitlik alanında çeşitli sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.



Olpak, Mısır ile ilgili gelişmelere yönelik ise şunları kaydetti:



"Mısır ile ihracatımızda yüzde 12,5 düşüş var. Yani Türkiye’nin toplam ihracatındaki düşüş oranıyla aynı ölçüde, tutarlı bir gerileme yaşandı. Mısır’daki yerleşik yatırımcı pozisyonunda olan ya da direkt ürün ihraç eden firmalarımızla görüştüğümüzde ise Türk firmalarımızın büyük bir sorunu yok. 2018’de 3,2 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2019 itibariyle 2 milyar dolar seviyesinde kalmış. Ancak, siyasi ilişkilerde özellikle Akdeniz konusunda yaşadığımız gerginlik, Mısır ile olan ticaretimize aynı ölçüde olumsuz yansımamış görünüyor.”

İSRAİL'LE DÜŞÜŞ SADECE YÜZDE 1

DEİK Başkanı Olpak, İsrail ile ilgili ise ticari anlamda sadece yüzde 1’lik bir düşüş yaşandığını, 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacminin, yüzde 60’a yüzde 40 gibi bir denge içinde olduğunu dile getirdi.



Hollanda ile de son dönemde Türkiye ortalaması ile aynı paralelde, ihracatta yaklaşık yüzde 12’lik bir düşüş yaşandığını aktaran Olpak, "Hollanda, bizim için önemli ülkelerde biri. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaret hacmimizin artması için DEİK olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.



Türkiye’nin Fransa’ya ihracatının da ilk 8 aylık dönem sonunda yaklaşık yüzde 21 azaldığını kaydeden Nail Olpak, burada Türkiye’nin, Libya ve Afrika’da izlediği politikanın, ticarete de yansıdığını düşündüklerini, burada doğal bir menfaat çatışması söz konusu olduğunu ifade etti.

"ABD İLE 9 SEKTÖR HEDEFİMİZDE"

Nail Olpak, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin ise şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl, ABD Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross ile gerçekleştirdiğimizi görüşmeler neticesinde 6 hedef sektör belirlenmişti. Biz de pandemi sürecinde, bu hedefler arasına 3 yeni sektör daha ekledik. Bunun için DEİK ve TAİK olarak üzerinde çalıştığımız 'Covid-19 sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri' raporumuzu da yakından tamamlayacağız. Geçtiğimiz hafta da TAİK ile 38. Amerikan-Türk Konferansı’nda, iki ülke siyaset ve iş dünyamızın önde gelen isimlerini online olarak bir araya getirdik. Dört gün boyunca süren organizasyonumuz da gördük ki ABD’nin gündemi şu anda tamamen 3 Kasım’daki başkanlık seçimine odaklanmış durumda. Ancak ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek için biz ara vermeden çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz."







