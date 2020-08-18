İsrailli turistleri THY taşıyacak, Tamince ağırlayacak

18 Ağustos 2020 Salı, 14:54

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının turizm açısından ayrıntıları netleşmeye başladı.

İsrail’in en büyük turizm şirketlerinden biri olan Aviation Links, BAE’deki dört Rixos oteliyle tatil paketi anlaşması yaptıklarını açıkladı. Şirket ayrıca uçuşların da Türk Havayolları (THY) ile yapılacağını belirtti.

Aviation Links yöneticisi Nir Mazor, tatil paketinin öncelikle BAE’ye giriş izni olan İsraillilere sunulacağını, anlaşmanın tamamlanmasıyla tüm İsrail vatandaşları için uygulanacağını açıkladı.

İsrailli turistlere 'tatil paketi' satacak olan Rixos otel zincirinin AKP'ye yakınlığıyla bilinen işadamı Fettah Tamince'ye ait olduğu biliniyor.

Tamince 2018 yılındaki BAE'deki 4. otelinin açılışına ilişkin "Birleşik Arap Emirlikleri bizim için en önemli hedeflerden. Burada kazandığımız her misafir Türkiye’de de misafirimiz oluyor" demişti.

ERDOĞAN: ELÇİMİZİ ÇEKERİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'le BAE arasında anlaşmaya tepki göstermiş ve “Filistin’e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanı’ma talimat verdim, Abu Dabi’yle ilişkileri askıya alma ve büyükelçimizi çekme gibi adımlar atabiliriz” demişti.