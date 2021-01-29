İşsiz kalan emekçi kıdem tazminatını ve işsizlik ödeneğini alamıyor

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili sunduğu raporda haksız işten çıkarmalara dikkat çekti. Atalay, işten çıkarma yasağına rağmen işverenlerin işçileri ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller kapsamında haksız bir şekilde işten çıkardığını, ücretsiz izin uygulamasının tehdit aracına dönüştüğünü vurguladı. 17 Nisan’da başlayan işten çıkarma yasağı 17 Mart’a kadar uzatıldı.

İşveren, bu süreç boyunca sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde işçiyi işten çıkarabiliyor. Hal böyle olunca, istisna kapsamında tutulan bu haller son dönemde bazı işverenlerce işçileri işten çıkarma yöntemi haline geldi. Bu durumda da işçi ihbar ve kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. İşveren işten çıkarma yasağı döneminde istediği işçiyi, rızasını almadan ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bu konuda hiçbir sınırlama olmaması dolayısıyla aylardır ücretsiz izinde olan işçiler bulunuyor.

EMEKÇİ ALEYHİNE

Özellikle sendikal örgütlenen işçilerin iş akitlerinin, ilgili haller bahanesiyle feshedildiğine ya da işçilerin ücretsiz izne gönderilerek cezalandırıldığına işaret eden Atalay, “İşten çıkarma yasağı her yönüyle işçi aleyhine işliyor” dedi. Atalay, bazı işverenlerin de kıdemi fazla olan işçileri ücretsiz izne gönderip, aylar boyunca çağırmadığını, bu işçileri istifaya zorladığını anlattı. Atalay ayrıca, bu yıl için günlük 47 lira 34 kuruş, aylık 1420 lira 20 kuruş olan nakdi ücret desteğinin, en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.