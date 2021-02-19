İşsiz müzisyen yaşamına son verdi

19 Şubat 2021 Cuma, 12:54

İzmir'de yaklaşık bir yıldır işsiz olan ve bunalıma giren 29 yaşındaki müzisyen Mehmet Mert El, yaşamına son verdi. İzmir Müzisyenler Derneği'nin ölüm haberini duyurduğu genç müzisyenin cansız bedeninin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Acı haberi yazılı açıklama ile duyuran İzmir Müzisyenler Derneği, perküsyon çalarak geçimini sağlayan 29 yaşındaki müzisyen Mehmet Mert El'in yaklaşık 1 yıldır işsiz olduğu, bir süredir psikolojik sıkıntı yaşadığını belirtti.

Dernek açıklaması şöyle:

"ÇOK BÜYÜK TRAVMALARLA YÜZ YÜZE KALDIĞIMIZ BİR DÖNEMDE..."

"Yaşamını dönüştürmek, değiştirmek, daha iyi bir insan olmak için çaba harcayan, kendisiyle uğraşan, dayanışmacı ve paylaşımcı, özverili ve fedakar, emekçi bir dostumuzdu. İzmir Müzisyenler Derneği'nin toplumsal dayanışma etkinliklerine gönüllü gelirdi, yoksul insanlar, mülteciler, çocuklar, depremzedeler için yürüttüğümüz yardımlaşma faaliyetlerinde eşya taşır, dağıtımlara yardım eder, gönlünden ve yüreğinden verirdi. Bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Acı ve ve zor günler yaşıyoruz. Psikolojik olarak çok büyük travmalarla yüz yüze kaldığımız bir dönemde ayrıca ekonomik zorluklar ve işsizlik de üstüne tuz biber ekmekte. Elimizden geldiğince birbirimize destek olmak, manevi anlamda da birbirimizin yanında durmak, kuru ekmeği, dostluğu, sevgiyi paylaşmak, birbirimize moral ve güç vermek zorundayız."

GEÇEN AY BİR MÜZİSYEN DAHA CANINA KIYMIŞTI

Geçen ay da İzmir'in Buca İlçesi'nde oturan 30 yaşındaki, evli ve 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz, aylardır işsiz olması nedeniyle bunalıma girip yaşamına son vermişti.