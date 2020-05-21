İşsiz yurttaş canına kıymak istedi

21 Mayıs 2020 Perşembe, 16:12

Çankaya Belediyesi önünde elindeki benzin bidonunu üzerine döken yurttaş, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle yaptığını belirttiği eylemi sırasında “Cumhurbaşkanına sesleniyorum, adalet bu mu? Ben tek başıma sokakta yaşıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Adalet bu mu?” diyerek kendini ateşe verme tehdidinde bulundu.

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