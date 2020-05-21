İşsiz yurttaş canına kıymak istedi
Kızılay'da "Cumhurbaşkanına sesleniyorum, işsizim sokakta yaşıyorum, adalet bu mu?" diyerek intihar girişiminde bulunan yurttaşın eyleminden vazgeçtiği ve polis tarafından götürüldüğü öğrenildi
Çankaya Belediyesi önünde elindeki benzin bidonunu üzerine döken yurttaş, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle yaptığını belirttiği eylemi sırasında “Cumhurbaşkanına sesleniyorum, adalet bu mu? Ben tek başıma sokakta yaşıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Adalet bu mu?” diyerek kendini ateşe verme tehdidinde bulundu.
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