İşsiz yurttaş kendini yakmak istedi

03 Kasım 2020 Salı, 16:59

Bugün Gebze Belediyesi binasının önüne gelen bir yurttaş, elindeki benzini üzerine dökerek, kendini yakacağını söyledi.

Olayı gören görgü tanıkları polise haber verdi. Üzerine benzin döken ve kimliği belirlenemeyen şahıs, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’le görüşmek istediğini söyledi. Belediye güvenlik ekipleri ve polisler, bunun üzerine Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner’e haber verdi.

Güner'le görüşmesinde iş istediğini dile getiren genç şahıs, daha sonra ikna edilerek çakmağı bıraktı. Güner şahısı, polis eşliğinde makamına götürdü.



