İstanbol Baro Başkanı Durakoğlu: Bu fotoğrafı kimseye göstermeyin, ben utanıyorum
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, TBMM’deki “çoklu baro” teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine katılmak isteyen baro başkanlarının Meclis’e alınmamasına tepki göstererek, “Bu fotoğrafı kimseyle paylaşmayın, ben utanıyorum” dedi.
“Çoklu baro” teklifinin Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine katılmak isteyen baro başkanları, Meclis’e alınmayınca Çankaya Kapısı’nda oturmaya başlamıştı.
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro başkanlarının Meclis’in kapısında oturduğu fotoğrafı paylaşarak “Fakültede okuduğuma göre, TBMM komisyonları paydaşlarını çağırarak teklifi olgunlaştırması gerekiyor. İçeride Avukatlık Yasası görüşülüyor. Baro Başkanları içeri giremiyor. Bu fotoğrafı kimseye göstermeyelim. Ben utanıyorum” dedi.
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