İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Kutluk Özgüven'e kınama

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 01:05

Akit TV’de ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu savunan Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven için Aydın Üniversitesi'nden kınama geldi.

12-17 yaş aralığındak kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu belirten Özgüven, doktorların da bunu onayladığını iddia etti.

Özgüven'in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle:"Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım."

ÜNİVERSİTEDEN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'nin canlı yayındaki skandal sözlerinin ardından çalıştığı üniversite olan Aydın Üniversitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'nin kınandığı ve Özgüven hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıklandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

''Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof.Dr Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.''

Açıklamanın tam metni şu şekilde: