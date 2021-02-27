İstanbul barajlarında doluluk yüzde 55.58'e çıktı
İstanbul'da etkili olan kar ve yağmurlu sistemlerin ardından barajlardaki doluluk oranı artıyor. İSKİ verilerine göre bugün barajların doluluk oranı yüzde 55.58 olarak ölçüldü.
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ve ardından gelen kar yağışı ile birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.
En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55.58'e ulaştı. Ancak bu doluluk oranındaki hızlı artış bile geçmiş yılların gerisinde kaldı.
Oranlar 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. 2014'de yaşanan kuraklığın ardından 2015 yılında baraj doluluk oranı 96.33'e kadar çıkmıştı. Daha sonraki yıllarda ise yüzde 80'li seviyelerde seyretmişti.
5 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI
İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan iki baraj Papuçdere Barajı ve Sazlıdere Barajları oldu. Kazandere barajında doluluk yüzde 38.20, Sazlıdere Barajında ise yüzde 29.79 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 60'lık doluluk oranının üzerinde su biriktiren 5 baraj bulunuyor. Bu barajlar Ömerli, Kazandere, Elmalı, Darlık ve Istırancalar
İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 66.48
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 38.20
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 29.79
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 57.48
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 58.73
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 51.72
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 60.68
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 63.73
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 62.01
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 74.79
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