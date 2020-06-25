İstanbul Barosu Başkanı Av. Durakoğlu: Metin Feyzioğlu ile sert şekilde yazıştık

25 Haziran 2020 Perşembe, 21:40

AKP’nin hazırladığı çoklu baro teklifiyle ilgili tartışmalar sürüyor. AKP’li üyelerin, muhalefet partileri ile görüşmeye başladığı süreçte İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet Tv’ye çok özel açıklamalarda bulundu. Çoklu baro sisteminin aslında iktidar partisi içerisinde çok ciddi görüş ayrılıkları yarattığını savunan Av. Mehmet Durakoğlu, “Bir inatlaşma söz konusu, İktidar partisi kanun yapabilme gücünü bir silah olarak kullanırsa bunun çok ciddi sonuçlarının olacağını bilmek gerekiyor” dedi.

“FEYZİOĞLU’NU KENDİ YANIMIZDA GÖRMÜYORUZ”

Hedefte neden İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları var? Şeklindeki soruya Baro Başkanı Durakoğlu, “Çünkü bu üç il temsil edildikleri konum itibariyle siyasal iktidarlar bakımından tehlikeli görülüyor” açıklamasında bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 27 saat sonra eylem alanına gelmesini de eleştiren Durakoğlu; Baro başkanlarının sırtlarını dönmesiyle ilgili olarak “Feyzioğlu’nu kendi yanımızda görmüyoruz, Feyzioğlu, bu teklifi hazırlayan AKP ile ortak konumdadır” şeklinde konuştu.

“WHATSAPP ARACILIĞI İLE GÖRÜŞTÜK”

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu; çeşitli illerden başlatılan ve Başkent girişinde polis engeliyle karşılaşan baro başkanları ile ilgili olarak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile olaylar sırasında whatsapp aracılığı ile görüştüğünü belirtti. Durakoğlu görüşme için; “Bir görüşme türünden değil daha çok karşılıklı sert şekilde whatsapp aracılığı ile yazıştık” dedi.