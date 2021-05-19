İstanbul BBSK'lı Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:18

Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen 55'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden İBBSK'lı milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, finale yükselirken Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı da garantiledi.

Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ise Porec'te çifte mutluluk yaşadı. Avrupa Karate Şampiyonası'nda finale yükselen Akyol, kazandığı kota puanlarıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. İlk turda Portekizli Ana Rita Oliveira'yı 3-0, ikinci turda İsviçreli Ramona Bruederlin'i 2-1 mağlup eden Akyol, çeyrek finalde de Rus Vera Kovaleva'yı hakem kararıyla 5-0 yenmeyi başardı. Yarı finalde çekişmeli maçta İtalyan Clio Ferracuti'yi 5-4 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale çıktı. 2015 ve 2017 yıllarında Avrupa ikincisi olan Akyol, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için Aleksandra Stubleava ile karşılaşacak. Meltem Hocaoğlu İstanbul BBSK'nın olimpiyat kotası alan 21. sporcusu oldu. Akyol'u telefonla ilk kutlayanlar ise İBBSK Başkanı Fatih Keleş'le, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu oldu.



