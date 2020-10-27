İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 29 Ekim programı

27 Ekim 2020 Salı, 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla geçen yıl bir ilke imza atarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 2 günde gerçekleştiren İBB, bu yıl bu anlamlı sevinci 4 güne yayacak. On altı milyon İstanbulluya Cumhuriyete layık bir bayram coşkusu yaşatacak.

ETKİNLİKLER PANDEMİ KURALLARINA GÖRE DÜZENLENİYOR

Pandeminin tüm dünyada büyük sarsıntılara yol açtığı 2020’de İBB, Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlüğünün tescillendiği ulusal günleri iptal etmek yerine, bilimsel ölçütlere göre önlemler alarak kutlama yoluna gidiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında da pandemi kurallarına uygun şekilde birçok program ve etkinlik gerçekleştirilecek. İstanbullular, bu vesile ile hem en büyük bayramı doyasıya kutlayacak hem de bağımsızlığımızı ve Cumhuriyet değerlerini Türkiye’ye armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anımsayacak.

HAZIRLIKLAR GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Cumhuriyet Bayramı için İstanbul’da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi ana cadde ve meydanlar süslendi. İstanbul, Atatürk posterleri ve bayraklarla donatıldı. Üsküdar Sahili ve İstiklal Caddesi de taklar ve ışıklandırmalarla rengârenk bir hale getirildi.

TÜRKİYE’NİN İLK ATATÜRK HOLOGRAMI

Kutlamalar, saat 19.24’te Haliç Kongre Merkezi’nde başlayacak. İBB Başkanı, İBB ve İBB TV’nin resmi hesaplarından çevrimiçi izlenebilecek program, sırasıyla Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’ndeki ışık şovları ve mapping gösterimleri ile devam edecek. Haliç Su Perdesi’nde “Cumhuriyet Cesarettir”, İBB Saraçhane Binası’nda “Cumhuriyet Mücadeledir”, Bozdoğan Kemeri’nde “Cumhuriyet Özgürlüktür” ve Kız Kulesi’nde “Cumhuriyet Gelecektir” başlıklarında gerçekleştirilecek mapping gösterimleri Yetkin Dikiciler’in sesinden dinlenecek. Ardından kameraların tekrar Haliç Kongre Merkezi’ne döneceği programda bu sefer “Cumhuriyet Atatürk’tür” teması ile bizleri Atatürk’ün hologramı karşılayacak ve Atatürk’ün kendi sesinden, Nutuk’tan bölümleri okuyacağı 3 dakikalık eşine az rastlanır anlar yaşanacak. Kapanışını 60 kişilik bir orkestranın 10. Yıl Marşı ile yapacağı programın ışık ve mapping gösterimlerine 20.30 – 21.30 – 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde tekrar edilecek.

Cumhuriyet coşkusunun birbirinden renkli gösterilerle devam edeceği 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahilleri ışık gösterileriyle donatılarak İstanbul’un semaları renkli görüntülere tanık olacak.

ATATÜRK, İSTANBULLULARA SANATLA ANLATILIYOR

Ayrıca, Atatürk ve Cumhuriyete giden yolun öyküsünün saygıyla anımsanması için 22 Ekim'de özel bir tiyatro turnesi başlatıldı. Pınar Ayhan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam öyküsünü anlatan müzikal belgeseli “Kemâl”in son gösterim tarihi 30 Ekim. Bu süreçte yapıt, sırasıyla Beylikdüzü, Ümraniye, Bakırköy, Sultanbeyli, Sarıyer, Küçükçekmece, Harbiye ve Maltepe’de izleyicilerle buluşuyor.

Pınar Ayhan, “Tarih çok şey anlatır ama saklar da!…” diyerek yola çıktığı bu gösteride izleyicileri, 1881’den 1938’e götürüyor. Atatürk’ün yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları ve üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıyor. Pınar Ayhan’a sahnede 5 kişilik bir orkestra da eşlik ediyor. İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Küçükçekmece belediyelerinin sahnelerinde, pandemi koşullarına uygun olarak sahnelenen “Kemâl”in tüm gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

29 EKİM MARŞI YEPYENİ BİR COŞKUYLA SÖYLENDİ

Geçtiğimiz yıl İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun orkestra şefliğinde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın seslendirdiği 29 Ekim Marşı’nı, bu yıl kültür sanat dünyamızdan isimler seslendirdi.

Söz ve bestesi Ali Altay’a ait olan marşın yeni düzenlemesinde İpek Tenolcay, Necmi Yapıcı, Nebil Özgentürk, Nilgün Belgün, Ayşe Tolga, İpek Dinç, Behzat Gerçeker, NahideBabashlı, Koray Aycı, Füsun Demirel ve çocukları Aslı Senem ile Mehmet İlkem, Metin Uca, Şenay Lambaoğlu, Evrencan Gündüz, Güvenç Dağüstün, İlyas Yalçıntaş, Caner Akın, Can Gox, Eflatun, Cengiz Çevik, Hüseyin Turan, Ceren Gündoğdu yer aldı. Ali Altay, çalışmaya sesiyle de eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.