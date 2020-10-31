İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'Semt Semt Kitap Günleri'

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’u kitapla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi kapsamında Maltepe’deki İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kitap günleri, “Semt Semt Kitap Günleri” adıyla İstanbul’un farklı noktalarını gezecek. İlk durağı Kadıköy olan Semt Semt Kitap günleri, 8 Kasım’a kadar her gün 11.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İNDİRİMLİ KİTAPLAR

Kitapseverler, Kadıköy rıhtımda yer alan yayınevi ve sahafların stantlarında binlerce kitapla çeşitli indirimlerle buluşacak. Alandaki etkinlik çadırı; kitap mezatları, söyleşiler gerçekleştirilirken çocuklar için de Karagöz Hacivat gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kitap mezatları her cuma 19.00 – 20.00, her cumartesi, pazar ise 16.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Karagöz Hacivat gösterileri ise her cumartesi ve pazar 18.00 – 18.40 saatleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.

"Semt Semt Kitap Günleri" Kadıköy’ün söyleşileri ise her cumartesi pazar 19.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

31 Ekim Cumartesi günü Haşim Şahin’in “Selçuklu Kütüphaneleri”, 1 Kasım Pazar Seval Şahin ve Turgay Anar’ın “Tanpınar’ın Huzur’unda İstanbul”, 7 Kasım Cumartesi Saadet Özen’in “Eski Çeviriler, Eski Çevirmenler” söyleşileri kitapseverlerle buluşurken 8 Kasım Pazar gününün konuğu “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebuzziya Ailesi” başlığı ile Ömer Faruk Şerifoğlu olacak.

Semt Semt Kitap Günleri’nin Kadıköy etkinlik programı şöyle:

31 Ekim, Cumartesi

16.30 – 17.30 Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Boğaziçi Sefası” / İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Haşim Şahin

“Selçuklu Kütüphaneleri”

1 Kasım, Pazar

16.30 – 17.30 Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Karagöz Elma Şekeri” / İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Seval Şahin ve Turgay Anar

“Tanpınar’ın Huzur’unda İstanbul”

6 Kasım, Cuma

19.00 – 20.00 Kitap Mezatı

7 Kasım, Cumartesi

16.30 – 17.30 Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Ters Evlenme” / İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Saadet Özen

“Eski Çeviriler, Eski Çevirmenler”

8 Kasım, Pazar

16.30 – 17.30 Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Ters Evlenme”/ İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Ömer Faruk Şerifoğlu

“Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebuzziya Ailesi”