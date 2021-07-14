İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Tokyo'da 22 sporcuyla yarışacak
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Tokyo olimpiyat ve paralimpik oyunlarda 22 sporcuyla mücadele edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 22 sporcusu, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 14, Paralimpik Oyunları'nda ise 8 olmak üzere toplam 22 sporcuyla temsil edileceği belirtildi.
Açıklamada, sporcuların tekvando, güreş, judo, karate, badminton, atletizm, para yüzme, para okçuluk ve para tekvando olmak üzere 9 branşta madalya mücadelesi vereceği aktarıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yer alacak sporcular şöyle:
Güreş: Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Osman Göçen (Serbest 86 kilo)
Judo: Mihraç Akkuş (-60 kilo), Vedat Albayrak (-81 kilo), Mihael Zgank (-90 kilo)
Tekvando: Nur Tatar (-67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Hakan Reçber (-68 kilo)
Karate: Serap Özçelik Arapoğlu (-55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (+61 kilo), Uğur Aktaş (+75 kilo)
Badminton: Neslihan Yiğit (Tekler)
Atletizm: Ertan Özkan (4x100 metre Bayrak)
Para Yüzme: Elif İldem (S1), Koral Berkin Kutlu (S5), Beytullah Eroğlu (S5)
Para Okçuluk: Yağmur Şengül (Klasik Yay), Bülent Korkmaz (Makaralı Yay), Özgür Özen (Klasik Yay), Sadık Savaş (Klasik Yay)
Para Tekvando: Mehmet Vasıf Yakut (+75 kilo).
Onursal Başkanlığını Ekrem İmamoğlu, kulüp başkanlığını Fatih Keleş'in yaptığı, yönetiminde de Mine Kılıç, Erdem Aslanoğlu, Lemi Çelik, Tuncay Yılmaz, İbrahim Edin gibi isimlerin bulunduğu kulüp amatör branşlardaki başarısı ile dikkat çekiyor.
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