İstanbul derbisinde Kasımpaşa Karagümrük'ü yendi

20 Şubat 2021 Cumartesi, 14:40

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

KASIMPAŞA: Ertuğrul - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hodzic, Bistrovic, Thelin

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut - Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Bertolacci, Salibur, Kemal Ademi

GOLLER: Dk. 20 Thelin, 59 ve 69 Yusuf (Kasımpaşa) - Dk. 14 Roco, 80 Castro (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Bertolacci (Fatih Karagümrük)



Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

4'üncü dakikada Aytaç'ın ortasında Hodzic kafayı vurdu, havadan kaleye yönelen topu kaleci Aykut son anda kornere tokatladı.

7'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Salibur doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Ertuğrul yerden giden topun sahibi oldu.

14'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Biglia ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Roco'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Koray ortasını yaptı, kimsenin dokunamadığı top arka direkte Salibur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

20'nci dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Bistrovic'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Thelin'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

39'uncu dakikada Thelin ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Hodzic, 2 rakibinden kurtulduktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direk dibinden kornere gitti.

45+2'nci dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Bertolacci'nin havadan pasıyla savunma arkasına sarkan Castro topu kontrol ettikten sonra arkadan gelen Salibur'u gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasının hemen gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top direk dibinden kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

59 ve 69. dakikalarda Yusuf Kasımpaşa'yı 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Castro skoru 3-2 yaptı.