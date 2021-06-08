İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman yaşamını yitirdi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman 81 yaşında yaşamını yitirdi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, tenor Ender Arıman bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sanatçının cenazesi yarın Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aynı yerde toprağa verilecek.
ENDER ARIMAN KİMDİR?
Ankara'da 1940 yılında doğan Arıman, 1960'ta Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı.
Birçok konserde yer alan ve albüm çalışmalarına da imza atan Arıman, İDOB'ta sanat hayatını sürdürdükten sonra emekli oldu.
Tenor Ender Arıman'ın sanat hayatı boyunca sahneye çıktığı bazı opera eserleri şöyle:
W.A. Mozart / Saraydan Kız Kaçırma "Pedrillo", G. Donizetti /Don Pasquale "Ernesto", N. Kodallı / Atatürk Oratoryosu "Tenor Solo", A.A. Saygun / Köroğlu / "1. Köylü" , P. Mascagni / Cavalleria Rusticana "Turiddu", Donizetti / Aşk iksiri "Nemorino", J. Strauss / Çingene Baron "Baron Barinkay", G. Puccini / Tosca "Cavaradossi", C. Gounod / Romeo ve Juliet "Romeo", Donizetti / Lucia di Lammermoor "Edgardo", G. Verdi / Attila "Foresto", Puccini / Madama Butterfly "Pinkerton", O. Demiriş / Karyağdı Hatun "Can Ali", Demiriş / IV. Murat "1. İstanbullu" , P.İ. Çaykovski / Yevgeni Onegin "Lenski" , Puccini / Il Tabarro "Luigi", Demiriş / Yusuf ile Züleyha "Yusuf", Verdi / Nabucco "Ismaele", Verdi / Rigoletto "Mantua Dükü", R. Wagner / Uçan Hollandalı "Erik".
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