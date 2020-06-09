İstanbul film festivali, çevrimiçi film gösterimlerine haziran seçkisi ile devam ediyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek İstanbul Film Festivali, yeni bir seçkiyle 12-26 Haziran tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor. Festivalin haziran ayı çevrimiçi seçkisi, yine festival programından Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 15 filmi içeriyor.
1984’ten bu yana her yıl nisan ayında yapılan İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgınından dolayı yıl içerisinde ileri bir tarihe ertelenmişti. Festival mayıs ayında bu yılki programından derlediği 15 filmlik bir seçki ile ilk kez izleyicisiyle çevrimiçi ortamda buluşmuştu. İstanbul Film Festivali, gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrimiçi film gösterimlerine haziran ayında da devam ediyor.
filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya kombine film paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Biletler 10 Haziran Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.
Detaylı bilgi için: https://filmonline.iksv.org/
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Haziran seçkisi filmleri:
“Parlak Günlerim” / Antoine de Bary, “Çingene Kraliçe” / Hüseyin Tabak, “Sütliman” / Paxton Winters, “Kestane Ormanından Hikâyeler” / Grego Bozic, “İkimiz” / Filippo Meneghetti, “Mutlu Günler” / Michael Mayer, “Kızım Zoe” / Julie Delpy, “Mükemmel Aday” / Haifaa Al Mansour, “Günah” / Andrei Konchalovsky, “Beyaz Üstüne Beyaz” / Théo Court, “Azize Frances” / Alex Thompson, “Baumbacher Sendromu” / Gregory Kirchhoff, “Rüyaların Dağları” / Patricio Guzmán, “Dolaşık” / Minos Nikolakakis, “Rialto” / Peter Mackie Burns.
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