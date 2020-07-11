İstanbul Göktürk'te korkutan yangın
Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.
İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.
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