İstanbul Göktürk'te korkutan yangın

Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

(DHA)
11 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:36
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İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.


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