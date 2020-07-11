İstanbul Göktürk'te korkutan yangın

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:36

İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.