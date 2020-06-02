İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Nazlı Eray

02 Haziran 2020 Salı, 18:31

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 31 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.

Yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

ONUR YAZARI; NAZLI ERAY. TEMA; KİTABIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla, edebiyatımızın üretken kalemlerinden Nazlı Eray 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı “Onur Yazarı” olarak belirlendi. TÜYAP tarafından yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da hazırlanıyor.

Fuarın teması ise fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanarak “Kitabın Büyülü Dünyası” olarak belirlendi.

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NAZLI ERAY: 1945 yılında Ankara’da doğan Nazlı Eray, İstanbul İngiliz Kız Ortaokulu ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu bölümden ayrılarak geçtiği Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrenimini yarıda bırakarak Ankara’ya yerleşti. 1965-1968 yılları arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda tercüman olarak çalıştı. Ardından erken yaşta başladığı ve ara verdiği yazı hayatına geri döndü.

Nazlı Eray’ın yazma serüveni 1959'da ortaokul yıllarında kaleme aldığı “Mösyö Hristo” öyküsü ile başladı. Öyküleri, Türk Dili, Varlık, Oluşum, Yazko Edebiyat, Gösteri, Adam Öykü ve Dönemeç gibi dergilerde yer alan Eray'ın ilk öykü kitabı Ah Bayım Ah ise 1976’da yayınlandı.

1977-1978 yıllarında Uluslararası Yazarlar Birliği’nin konuğu olarak ABD Iowa Üniversitesi’nde Yaratıcı Yazım dersleri verdi. Cumhuriyet, Güneş, Radikal, Akşam gibi gazetelerde de yazan Eray, köşe yazılarını Düş İşleri Bülteni adı altında yayınladı.

Nazlı Eray'ın öykü, roman ve oyunları pek çok dile çevrildi. Öykülerinden kısa film ve televizyon dizileri yapıldı. Eray, radyo ve televizyon kanalları için oyunlar yazdı, programlar hazırladı. Erostratus adlı oyunu, Sartre, Montaigne, Camus, Unamuno, Pessoa ve Bauer'in de yorumlarıyla birlikte Albert Borowitz tarafından derlenen Blood and lnk (2002) adlı kitapta yer aldı.

“Monte Kristo” ve “Rüya Sokağı” öyküleri 2005'te İtalyan yönetmen Angelo Savelli tarafından L'ultimo Harem (Son Harem) adıyla oyunlaştırıldı, İtalya ve Türkiye'de sahnelendi.

Yoldan Geçen Öyküler kitabında yer alan “Karanfil Gece Kursu” öyküsüyle 1988 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü; Aşkı Giyinen Adam romanıyla 2002 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. Türk Kütüphaneciler Derneği En İyi Romancı Ödülü (2009), Başkent Rotary Kulübü Meslek Ödülü (2010) ve Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin ilk Mavi Anka Ödülü'ne (2014) layık görüldü.

Ankara Kulübü Derneği’nin Ankara’ya Değer Katan Yazar Ödülü (2016), Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı’nın Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Katkı Ödülü (2017) ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın Sanat Çınarı Ödülü (2019) sahibi oldu.

Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) üyesi olan Eray, ABD Iowa Üniversitesi'nin de onursal üyesidir. Yazarın güncel kitapları Everest Yayınları tarafından yayınlanmaktadır.