İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Nazlı Eray
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan ve 31 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Nazlı Eray, teması ise “Kitabın Büyülü Dünyası” olarak belirlendi.
TÜYAP
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle
hazırlanan 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 31 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.
Yüzlerce
yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün
boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür
etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.
ONUR
YAZARI; NAZLI ERAY. TEMA; KİTABIN BÜYÜLÜ DÜNYASI
TÜYAP
Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla, edebiyatımızın üretken kalemlerinden Nazlı
Eray 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı “Onur Yazarı” olarak
belirlendi. TÜYAP tarafından yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı
kitabı da hazırlanıyor.
Fuarın
teması ise fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik
akımına odaklanarak “Kitabın Büyülü Dünyası” olarak belirlendi.
www.facebook.com/tuyapkitapfuari
NAZLI
ERAY: 1945 yılında Ankara’da doğan Nazlı Eray, İstanbul İngiliz
Kız Ortaokulu ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu bölümden ayrılarak geçtiği Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü öğrenimini yarıda bırakarak Ankara’ya yerleşti.
1965-1968 yılları arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda tercüman olarak
çalıştı. Ardından erken yaşta başladığı ve ara verdiği yazı hayatına geri
döndü.
Nazlı
Eray’ın yazma serüveni 1959'da ortaokul yıllarında kaleme aldığı “Mösyö Hristo”
öyküsü ile başladı. Öyküleri, Türk Dili, Varlık, Oluşum, Yazko Edebiyat,
Gösteri, Adam Öykü ve Dönemeç gibi dergilerde yer alan Eray'ın ilk öykü kitabı
Ah Bayım Ah ise 1976’da yayınlandı.
1977-1978
yıllarında Uluslararası Yazarlar Birliği’nin konuğu olarak ABD Iowa
Üniversitesi’nde Yaratıcı Yazım dersleri verdi. Cumhuriyet, Güneş, Radikal,
Akşam gibi gazetelerde de yazan Eray, köşe yazılarını Düş İşleri Bülteni adı
altında yayınladı.
Nazlı
Eray'ın öykü, roman ve oyunları pek çok dile çevrildi. Öykülerinden kısa film
ve televizyon dizileri yapıldı. Eray, radyo ve televizyon kanalları için
oyunlar yazdı, programlar hazırladı. Erostratus adlı oyunu, Sartre, Montaigne,
Camus, Unamuno, Pessoa ve Bauer'in de yorumlarıyla birlikte Albert Borowitz
tarafından derlenen Blood and lnk (2002) adlı kitapta yer aldı.
“Monte
Kristo” ve “Rüya Sokağı” öyküleri 2005'te İtalyan yönetmen Angelo Savelli
tarafından L'ultimo Harem (Son Harem) adıyla oyunlaştırıldı, İtalya ve
Türkiye'de sahnelendi.
Yoldan
Geçen Öyküler kitabında yer alan “Karanfil Gece Kursu” öyküsüyle 1988 Haldun
Taner Öykü Ödülü'nü; Aşkı Giyinen Adam romanıyla 2002 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü
kazandı. Türk Kütüphaneciler Derneği En İyi Romancı Ödülü (2009), Başkent
Rotary Kulübü Meslek Ödülü (2010) ve Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları
Derneği’nin ilk Mavi Anka Ödülü'ne (2014) layık görüldü.
Ankara
Kulübü Derneği’nin Ankara’ya Değer Katan Yazar Ödülü (2016), Dünya Kardeşlik
Birliği Mevlana Yüce Vakfı’nın Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Katkı Ödülü
(2017) ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın Sanat Çınarı Ödülü (2019)
sahibi oldu.
Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) üyesi olan Eray, ABD Iowa Üniversitesi'nin de onursal üyesidir. Yazarın güncel kitapları Everest Yayınları tarafından yayınlanmaktadır.
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