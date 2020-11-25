İstanbul korona kırmızısı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Vaka ve hasta sayısı İstanbul’un yanı sıra Türkiye genelinde her gün yeni rekorlar kırarak artmaya devam ediyor. İstanbul’daki artışın hastanelere de yansıdığına dikkat çeken uzmanlar “Poliklinikler ve yoğun bakımlar dolmuş vaziyette. Hastalar yoğun bakım ünitelerinde yer bulmak için acillerde sıra bekliyor” dedi.

GÜNDE 10 BİN VAKA

Prof. PINAR SAİP (İstanbul Tabip Odası Başkanı)

“İstanbul’da günde ortalama 10 bin vaka var. Mart ayından farklı olarak bunların hafif ve orta olanları evde takip ediliyor. Hastaların acillerde yatmak için sıra beklediğini biliyoruz. Servislerde de hasta kötüleştiğinde yoğun bakımdan yer boşalması bekleniyor. Hasta artışı ile birlikte kovid dışındaki servislerden sürekli olarak hasta yatağı, kovid hastalarına kaydırılıyor. Koronavirüs olmayan hastalarla ilgili ciddi sorunlar var. Ameliyatlar, kontroller, acil olmayan bütün başvurular erteleniyor. Bu dönemin sonunda maalesef Covid-19 dışı hastalarda ciddi sorunlar yaşayacağız. Başka nedenlerle ölüm oranlarında da artış olacak endişesindeyiz. Bütün sosyal ve ekonomik güvenceler sağlanarak en azından 15 gün kapanmanın şu kısırdöngüyü kıracağını düşünüyoruz.”

TEDAVİ ZORLAŞIYOR

Prof. Dr. Bülent TUTLUOĞLU (Göğüs hastalıkları uzmanı)

Yazın birtakım önlemler alınsaydı bu kadar artış yaşamazdık. Şimdi tabii birtakım önlemler alınmaya çalışılıyor, kısmi artış hızını biraz durdurabilir ama yukarı çıkış hızını ben azaltacağını düşünmüyorum. Eylül ekim itibarıyla hastaneye başvuranların yüzde 60-70 kadarında kovid zatürreesi var. Bu virüs mutasyon geçirmiyor değil geçiriyor ama mutasyonlar sonucu belki kısmi olarak akciğer tutulumu oranı artmış olabilir ama bu konuda elimizde veri yok sadece gözlemsel olarak söylüyorum. Ama mart nisan durumuna göre daha ağır vakalarla uğraşıyoruz, daha zorlanarak tedavi ediyoruz.

‘HER YERE YAYILDI’

Prof. Dr. MEHMET CEYHAN (Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı)

Şu anda İstanbul kırmızı gibi görünüyor ama bütün Türkiye’de çok fazla vaka var, salgın her tarafa yayılmış durumda. Bugün İstanbul’da şu an İzmir ve Bursa’da bir artış mevcut. Kontrol edilemezse arkasından bu artış yeniden Ankara’ya ve diğer illere yansıyacak. Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 gibi görünüyor, şu anda kullanılan yoğun bakımlarda ciddi doluluk var. Vakaların yüzde 90’ı hastalığı belirtisiz geçiriyor ve bulaştırmaya devam ediyor. Elden geldiğince bulaştırma potansiyeli yüksek grupları taramanız lazım. AVM’lerde insanlar restorandan sandviçleri alıp yere oturup 40 kişi 50 kişi maskelerini çıkarıp yemek yiyorlar bunlara engel olamadığınız zaman aldığınız tedbirler yeterli olmuyor.

İBB: 211, BAKANLIK: 161

Sağlık Bakanlığı’nın dün yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 161 kişi yaşamını yitirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ise İstanbul’da salgın hastalıklar nedeniyle 211 kişinin öldüğünü açıkladı. Önceki güne ilişkin ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da bulaşıcı hastalıktan 201 kişinin öldüğünü açıklamasına karşın bakanlığın verdiği sayı 53 oldu.